Road to 40 anni di Arezzo Wave verso il quarantesimo anniversario di uno dei festival più iconici della scena musicale italiana

Il festival musicale si prepara a festeggiare il suo quarantesimo anniversario nel 2026. La Fondazione Arezzo Wave Italia ha annunciato un progetto di residenza artistica chiamato ARIA di Musica – Arezzo Rock Italian Academy, che anticipa questa ricorrenza. L’iniziativa intende celebrare quattro decenni di attività con eventi e iniziative legate alla storia del festival. La celebrazione si svolgerà nel corso del prossimo anno, coinvolgendo artisti e pubblico.

Arezzo, 30 aprile 2026 – Fondazione Arezzo Wave Italia, nell’ambito del progetto di residenza artistica ARIA di Musica – Arezzo Rock Italian Academy, presenta . Sabato 2 maggio alle ore 21:00, il Teatro Rosini di Lucignano farà da cornice a una serata speciale che mette al centro il dialogo tra generazioni: otto voci emergenti saliranno sul palco per reinterpretare alcuni dei brani che hanno segnato la storia di Arezzo Wave. Il live si costruisce così come un racconto musicale in cui passato e presente si...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Road to 40 anni di Arezzo Wave”, verso il quarantesimo anniversario di uno dei festival più iconici della scena musicale italiana Notizie correlate Lucignano celebra ARIA: successo per la prima residenza musicale dei 40 anni di Arezzo WaveEx ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato... Leggi anche: "Pipino il Breve": uno dei musical più iconici della tradizione siciliana in scena al teatro Annibale