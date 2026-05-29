arezzo il pd cerca il ribaltone e corteggia il centrista donati

Il Partito Democratico di Arezzo sta cercando di ottenere il sostegno di Marco Donati, ex renziano e centrista, per tentare un ribaltone alle prossime elezioni. A Molfetta, invece, il centrosinistra punta sulla candidatura di un esponente di Rifondazione Comunista. La strategia di Arezzo si basa sulla collaborazione con Donati, ritenuto decisivo per le possibilità di vittoria del centrosinistra.

Ballottaggi Il centrosinistra parte indietro di 11 punti. Il candidato dem Ceccarelli: «Tra noi molte cose comuni, il 56% degli aretini ha voglia di cambiare». Ma l'accordo è ancora in bilico. Calenda: «Per me non s'ha da fare». Stesso schema a Viareggio, dove l'ago della bilancia tra le due sfidanti è l'indipendente Maria Lina Marcucci col suo 27% Ballottaggi Il centrosinistra parte indietro di 11 punti. Il candidato dem Ceccarelli: «Tra noi molte cose comuni, il 56% degli aretini ha voglia di cambiare». Ma l'accordo è ancora in bilico. Calenda: «Per me non s'ha da fare». Stesso schema a Viareggio, dove... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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