Al terzo posto del podio dei peggiori, questa settimana, abbiamo il Partito democratico e la sua "scuola politica" per stranieri. Oggi e domani molte città sono chiamate al voto. Tra queste c'è anche Venezia. Qui i dem hanno messo in lista ben sette candidati bengalesi. L'obiettivo? Portare a casa tutti i voti della loro comunità. E così sono partiti con volantini in lingua, invocazioni ad "Allah, il misericordioso, il compassionevole" e, soprattutto, la richiesta di costruire una moschea vicino alla stazione di Mestre. Per essere sicuri di portare a casa più voti possibile e, soprattutto, di far eleggere tutti e sette i candidati sono partite anche le "scuole di voto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La scuola del Pd, il fonte pro Pal, il ribaltone della sinistra: ecco il podio dei peggiori

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