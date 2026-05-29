In Zambia, un campo da calcio realizzato su una discarica ospita bambini che giocano con maglie di colore amaranto. Il progetto ha trasformato un'area in precedenza inutilizzabile in uno spazio di gioco per i minori. La struttura permette ai bambini di praticare sport in un ambiente che prima era degradato, offrendo loro un luogo sicuro per giocare e socializzare. La realizzazione del campo ha coinvolto l'installazione di infrastrutture di base su un sito precedentemente abbandonato.

C’è chi passa le giornate a discutere di rigori, allenatori, classifiche e processi al pallone. E poi c’è chi prende una maglia amaranto, la mette in valigia e scopre che dall’altra parte del mondo può valere molto più di una vittoria. Succede a Lusaka, in Zambia, dove un pezzo di Arezzo è arrivato grazie a Carlo Salvicchi, tifoso amaranto che nei giorni scorsi ha visitato il compound di Bauleni. Un luogo dove la povertà non è una parola da convegno ma una realtà quotidiana fatta di baracche, strade sterrate e bambini che imparano presto a fare i conti con la vita. Qui opera da anni Diego Cassinelli, che ha scelto di vivere nel ghetto e di dedicare il proprio tempo ai ragazzi del quartiere. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo esporta un sogno: in Zambia i bambini giocano in amaranto su un campo nato da una discarica

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