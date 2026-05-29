Arezzo esporta un sogno | in Zambia i bambini giocano in amaranto su un campo nato da una discarica
In Zambia, un campo da calcio realizzato su una discarica ospita bambini che giocano con maglie di colore amaranto. Il progetto ha trasformato un'area in precedenza inutilizzabile in uno spazio di gioco per i minori. La struttura permette ai bambini di praticare sport in un ambiente che prima era degradato, offrendo loro un luogo sicuro per giocare e socializzare. La realizzazione del campo ha coinvolto l'installazione di infrastrutture di base su un sito precedentemente abbandonato.
C’è chi passa le giornate a discutere di rigori, allenatori, classifiche e processi al pallone. E poi c’è chi prende una maglia amaranto, la mette in valigia e scopre che dall’altra parte del mondo può valere molto più di una vittoria. Succede a Lusaka, in Zambia, dove un pezzo di Arezzo è arrivato grazie a Carlo Salvicchi, tifoso amaranto che nei giorni scorsi ha visitato il compound di Bauleni. Un luogo dove la povertà non è una parola da convegno ma una realtà quotidiana fatta di baracche, strade sterrate e bambini che imparano presto a fare i conti con la vita. Qui opera da anni Diego Cassinelli, che ha scelto di vivere nel ghetto e di dedicare il proprio tempo ai ragazzi del quartiere. 🔗 Leggi su Lortica.it
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