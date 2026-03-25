Un gruppo di bambini dell’Angolo Tondo ha partecipato a una serie di incontri con gli anziani ospiti di una casa di riposo situata in via Fratelli Rosselli. L’attività prevede momenti di gioco e conversazione tra le due fasce di età, con l’obiettivo di favorire l’interazione e creare opportunità di scambio tra giovani e anziani. La iniziativa si svolge nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela dei partecipanti.

Il progetto vede come protagonisti i bambini e le educatrici del servizio all’infanzia 0-3 anni “Angolo Tondo” e gli ospiti della Casa residenza anziani di Savignano sul Rubicone Un percorso di incontri tra i bambini dell’Angolo tondo e gli ospiti della Casa Residenza Anziani di via Fratelli Rosselli. È iniziato venerdì 6 marzo scorso il primo di sei appuntamenti del progetto ideato e promosso dall’associazione “Angolo Tondo”. Il progetto vede come protagonisti i bambini e le educatrici del servizio all’infanzia 0-3 anni “Angolo Tondo” e gli ospiti della Casa residenza anziani di Savignano sul Rubicone. Le attività si svolgono sotto la preziosa supervisione delle educatrici dell’Angolo tondo e del personale della Casa Residenza Anziani. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - "Piccolo sogno che si avvera": i bambini 'dell'Angolo tondo' giocano con gli anziani della casa di riposo

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