Il ritiro estivo si svolge a Clusone, in Lombardia, con oltre mille abbonamenti venduti. La squadra lascia il Trentino e si trasferisce nella Val Seriana superiore. È il primo ritiro dopo il ritorno in serie B. La preparazione si concentra su allenamenti e test fisici. Il club ha annunciato la partenza dal Trentino senza specificare i motivi. La squadra si prepara per la nuova stagione, con un occhio alle sfide del campionato.

di Andrea Lorentini L’ lascia il Trentino e abbraccia la Val Seriana superiore, in Lombardia, per il primo ritiro estivo dopo il ritorno in serie B. Dal 18 al 30 luglio gli amaranto prepareranno il torneo cadetto a Clusone, località situata a circa 35 chilometri da Bergamo. Capoluogo della Comunità Montana della Valle Seriana rappresenta una delle località più apprezzate delle Alpi Orobie per qualità dell’accoglienza, servizi e vivibilità: un ambiente ideale per lavorare con concentrazione, serenità e intensità. Il ritiro sarà organizzato in collaborazione con Kairos Sport, agenzia specializzata nell’organizzazione di eventi sportivi e ritiri per club professionistici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo come la Dea: ritiro a Clusone. Gli abbonamenti oltre quota mille

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arezzo, ritiro 2026 a Clusone: struttura d’élite e atmosfera da grande calcioL'Arezzo ha annunciato il ritiro estivo 2026 a Clusone, in provincia di Bergamo, dal 18 al 30 luglio.

Leggi anche: A Clusone arriva l’Arezzo neopromosso in Serie B: ritiro dal 18 al 30 luglio

Temi più discussi: Arezzo come la Dea: ritiro a Clusone. Gli abbonamenti oltre quota mille; A Clusone arriva l’Arezzo neopromosso in Serie B: ritiro dal 18 al 30 luglio; Sulle orme dell’Atalanta: l’Arezzo sceglie Clusone per il ritiro; Il Pallone d’Oro celebra 70 anni con una storica cerimonia a Londra.

A Clusone arriva l’Arezzo neopromosso in Serie B: ritiro dal 18 al 30 luglioI toscani hanno scelto la Val Seriana: campo a loro disposizione dopo l'amichevole dell'Atalanta fissata per sabato 18 luglio ... bergamonews.it

L'Arezzo sceglie Clusone per il ritiro estivoClusone, in provincia di Bergamo, la sede del ritiro dell'Arezzo. La preparazione in vista della nuova stagione si svolgerà dal 18 al 30 luglio, nella cornice della Val Seriana superiore, un territori ... corrierediarezzo.it