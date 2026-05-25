Prima proiezione su Arezzo | Comanducci vola oltre il 46% Ceccarelli al 33,5% Donati al 14,6%

Da arezzonotizie.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella prima proiezione su Arezzo, Comanducci ottiene oltre il 46%, mentre Ceccarelli si ferma al 33,5% e Donati al 14,6%. La distanza tra Comanducci e Ceccarelli si amplia, con il primo in vantaggio. Donati mostra un calo rispetto alle altre proiezioni, arretrando rispetto ai concorrenti principali. La rilevazione è stata effettuata dall'istituto Opinio per la Rai.

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Prima proiezione Opinio per la Rai su Arezzo: si allarga il divario tra Comanducci e Ceccarelli, arretra Marco Donati. Il candidato di centrodestra - in base alla proiezione - è stimato al 46,1%, Ceccarelli al 33,5%, mentre Donati al 14,6%. Si profilerebbe anche in questo caso il ballottaggio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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