La stagione dell’Arena di Verona prevede 53 appuntamenti, la più lunga nella storia del teatro all’aperto. La serata inaugurale si terrà il 5 giugno e vedrà un artista affiancare il maestro Placido Domingo. Sono in programma rappresentazioni di opere che celebrano gli anniversari di Verdi e Puccini. La stagione comprenderà anche concerti e produzioni di repertorio, con date distribuite fino a fine estate. Le date e le opere sono state annunciate ufficialmente dall’organizzazione.

? Punti chiave Chi affiancherà Placido Domingo nella serata inaugurale del 5 giugno?. Quali opere celebreranno gli anniversori storici di Verdi e Puccini?. Come influenzerà la candidatura della canzone napoletana il prestigio dell'Arena?. Chi guiderà l'orchestra per l'esclusiva esecuzione dei Carmina Burana?.? In Breve Inaugurazione 5 giugno con Placido Domingo e Patti Smith per candidatura Unesco.. Celebrazioni per 80 anni della Traviata e 100 anni della Turandot.. Anna Netrebko e Gregory Kunde presenti per le produzioni di Aida e Nabucco.. Roberto Bolle e James Conran previsti per danza e Carmina Burana.. L’Arena di Verona si prepara ad accogliere la sua 103ª edizione con ben 53 appuntamenti tra opera, balletto e musica dal vivo, segnando la stagione più lunga della storia del festival. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arena di Verona: 53 appuntamenti per la stagione più lunga della storia

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