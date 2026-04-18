Da via Ossopo al più grande furto di diamanti della storia | la lunga lista dei colpi degli italiani

Negli ultimi settant'anni, diverse rapine sono state messe a segno in Italia, alcune con metodi che ricordano le imprese di un famoso ladro di fantasia. Tra queste, si segnala un furto organizzato da una banda di Napoli, specializzata in furti con tecniche di scasso. Questa sequenza di episodi si inserisce in una lunga lista di colpi che hanno interessato varie zone del paese, dall’area di via Ossopo fino ai furti di diamanti di grande valore.

La rapina della "banda del buco" di Napoli è solo l'ultimo dei colpi eclatanti messi a punto da italiani. Dalla maxi rapina dei "sette uomini d'oro" di via Osoppo a Milano nel lontano 1958 al più grande furto di diamanti della storia messo a segno da una banda di italiani ad Anversa del 2003 passando per il caveau del Tribunale di Roma svaligiato del 1999, infatti, è lunga la lista di furti, più o meno recenti, degni di Arsenio Lupin. Azioni studiate nei minimi dettagli per riuscire a eludere sofisticati sistemi di allarme e arrivare a mettere le mani su bottini milionari., Il caveau del tribunale di Roma del 1999 - Tra i furti più spettacolari quello messo a segno nella cittadella giudiziaria della Capitale.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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