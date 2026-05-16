Arena di Verona | record di 53 serate per la stagione più lunga

L'Arena di Verona ospiterà quest'estate la sua stagione più lunga, con un totale di 53 serate. La programmazione prevede diverse nuove produzioni liriche che animeranno le serate veronesi, portando spettacoli di vario genere. La stagione record potrebbe avere effetti sulla provincia, coinvolgendo attività commerciali e ricettive locali. La serie di eventi si inserisce nel calendario culturale della città, attirando un numero elevato di visitatori e appassionati di opera.

?? Punti chiave Quali nuove produzioni liriche animeranno le notti veronesi quest'estate? Come influenzerà questa stagione record l'economia della provincia veronese? Chi sono i professionisti coinvolti per gestire ben 53 serate? Perché la nuova Traviata si ispira al mondo di Moulin Rouge??? In Breve Coinvolti 1.300 professionisti tra tecnici, amministratori e oltre 80 direttori d'orchestra. Nuova Traviata di Paul Curran debutta il 12 e 13 giugno ispirata alla Belle Époque. Roberto . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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ARENA DE VERONA: palco do maior espetáculo da Terra em 2026

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