Aree fumatori all' Università di Pisa | l' idea è avere un ateneo ' smoke free' entro il 2028

L'Università di Pisa ha annunciato l'intenzione di rendere il campus completamente libero dal fumo entro il 2028. La decisione è stata comunicata in occasione del 31 maggio, giornata mondiale senza tabacco organizzata dall'Organizzazione mondiale della sanità. L'ateneo prevede di eliminare le aree fumatori e promuovere politiche anti-tabacco all’interno delle sue strutture.

Un ateneo libero dal fumo entro il 2028. E' l'obiettivo che l'Università di Pisa rilancia in occasione del 31 maggio, giornata mondiale senza tabacco istituita dall'Organizzazione mondiale della sanità. L'iniziativa, promossa dalla commissione per lo sviluppo sostenibile di ateneo (Cosa), si. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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