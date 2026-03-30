Roma vuole spiagge smoke-free | addio sigarette tra Ostia e Capocotta

A Roma si sta valutando l’introduzione di aree spiaggia “smoke free” tra Ostia e Capocotta, con l’obiettivo di vietare il fumo in prossimità del mare. La proposta riguarda specificatamente le spiagge cittadine e prevede l’adozione di nuove regole per regolare il comportamento dei bagnanti durante la stagione estiva. La discussione sulle limitazioni al fumo si sta intensificando tra le autorità locali.

Sulle spiagge di Roma potrebbe arrivare una piccola rivoluzione destinata a cambiare le abitudini estive: tra Ostia e Capocotta si parla sempre più di spiagge “ smoke free ”, con nuove regole che riguardano il fumo in riva al mare. Una proposta che punta a trasformare il litorale romano e il modo in cui si vivono mare ed estate. Sebbene, sembri destinata a far storcere il naso a qualcuno. Stop al fumo in battigia e aree dedicate: Roma dà il via alle spiagge “smoke free”. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’idea allo studio in Campidoglio prevede un divieto di fumo nelle aree più sensibili delle spiagge, in particolare lungo la battigia, cioè a pochi metri dall’acqua. 🔗 Leggi su Funweek.it Articoli correlati Curiosità, Plastic Free Salerno e Seconda Chance insieme per ripulire le spiaggeUn sabato all'insegna dell'inclusione e della responsabilità condivisa, quello di ieri, con l'iniziativa promossa da Plastic Free Onlus in... Leggi anche: Ostia, spiagge a rischio caos. Il Tar decide a maggio sui ricorsi Una selezione di notizie su Roma vuole Temi più discussi: A Ostia non si potrà più fumare in spiaggia: ecco il divieto balneare che a Roma unisce Pd e 5S; A Ostia potrebbe scattare il divieto di fumo in spiaggia. Ma la vera questione non è il fumo passivo; Vietato fumare (incluse le sigarette elettroniche)! Da Ostia a Capocotta, le spiagge del litorale romano che puntano a diventare smoke-free; Ostia, addio sigarette in riva al mare: il campo largo vara la stretta sulle spiagge. Ostia senza sigarette in spiaggia? Roma accelera sul divieto per il litoraleOstia, Capocotta e Castel Porziano verso il divieto di fumo in spiaggia: la Commissione Ambiente dice sì, ora la parola passa al Campidoglio ... romait.it Anche Ostia vuole vietare il fumo in spiaggiaPrima dell'estate si voterà per inserire il divieto di fumare sulla battigia, come hanno fatto già molti comuni e regioni ... ilpost.it Pazzesco, Salah alla Roma: Momo vuole tornare, ecco perché... Altro - facebook.com facebook Vi ricordate i savoiardi Una nuovissima pasticceria a Roma li vuole rilanciare in tutte le forme per approfondire leggi l'articolo qui: x.com