Amianto | in corso i lavori di bonifica dell' immobile in via Baratta a Battipaglia le precisazioni del Comune

A Battipaglia, dal 9 marzo, sono in corso i lavori di bonifica dell’immobile di via Paolo Baratta al civico 180, dove si trova amianto nella copertura. L’intervento è stato avviato dal Comune, che ha comunicato le operazioni in corso. Le attività riguardano la rimozione e la messa in sicurezza del materiale per garantire l’eliminazione del rischio.

Già ad inizio settimana, è stato eseguito un primo sopralluogo sull’assetto del cantiere, su dispositivi di rischio e di protezione individuale degli operatori In corso, dal 9 marzo, a Battipaglia, i lavori di bonifica del materiale contenente amianto presente nella copertura dell’immobile di via Paolo Baratta al civico 180. Il Comune di Battipaglia ha inteso a riguardo fornire delle precisazioni: “Prima di procedere con le operazioni di rimozione, unitamente alle ditte esecutrici, gli uffici Ambiente e Patrimonio del settore tecnico del Comune avevano preventivamente accertato che il materiale, oggetto di rimozione, era in amianto in matrice compatta, e non in matrice friabile. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Battipaglia, bonifica amianto in via Paolo Baratta: intervento in sicurezza sull’immobile al civico 180 - facebook.com facebook

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