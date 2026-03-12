Sgombero di un immobile di proprietà del Comune | l' operazione delle forze dell' ordine

Ieri mattina, le forze dell’ordine hanno eseguito uno sgombero in un immobile di proprietà comunale situato in via Pontone Seconda ad Angri. L’operazione ha coinvolto personale delle forze dell’ordine che hanno provveduto all’immissione dell’immobile occupato. Nessun’altra informazione è stata resa nota riguardo ai soggetti coinvolti o alle modalità dell’intervento.

E' andata in scena ieri mattina un'operazione delle forze dell'ordine ad Angri, in via Pontone Seconda, che consisteva in una immissione di un immobile occupato, nelle disponibilità del Comune. Secondo quanto previsto da un provvedimento della procura di Nocera Inferiore.