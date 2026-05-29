L’assemblea di Apt Sondalo ha approvato il bilancio e confermato la maggior parte dei membri del team di gestione. Maria Gobbi Frattini rimane alla guida dell’azienda. La decisione è stata comunicata dopo la votazione e la revisione dei documenti finanziari. La squadra dirigente continuerà a gestire le attività e le strategie dell’organizzazione. Non sono state apportate modifiche significative alla composizione del consiglio o alle posizioni di vertice.

Maria Gobbi Frattini rimane ai vertici di Apt Sondalo. L’assemblea, dopo aver approvato il bilancio, ha confermato in larga parte la squadra uscente. Alla guida viene riconfermata Frattini nel ruolo di presidente. Il nuovo direttivo è composto da Lorenzo Scarì (vicepresidente), Vanessa Costa Batista (segretario), Sara Della Bosca (tesoriere), insieme ai consiglieri Nicolò Cardoni, Michela Della Bosca, Marta Muscetti, Alessio Negri e Gianni Pedranzini. Il calendario 2026 di Apt incomincia con gli eventi "gastronomici": Sondalove Beer, Saor de Rezel e Migiondara, dedicati ai sapori del territorio. Ci saranno gli eventi per i giovani (Strakolor... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Apt, riconfermati i vertici : "Le nostre porte sono aperte"

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