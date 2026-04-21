Incontro costruttivo con i vertici nazionali svolta nel Pri | Ascoltate le nostre ragioni

I rappresentanti nazionali del Pri hanno incontrato i vertici dell'organizzazione, sottolineando di aver ascoltato le proprie ragioni. Pur senza dichiarare una pace definitiva, hanno parlato di un'apertura e hanno definito il bilancio complessivo dell'incontro come positivo. L'incontro si è concentrato sulla discussione di questioni interne, senza entrare in dettagli specifici o annunci ufficiali di accordi.

Non si spingono a dire “pace fatta”, ma parlano comunque di “apertura”, tracciando quindi un bilancio finale “positivo”. Sono i commenti che giungono dalla consociazione forlivese del Pri, dopo un confronto a Roma relativo alla frattura con la federazione di Ravenna e la segreteria regionale, che.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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