Le opere di Mark Rothko, tra le più influenti del secondo Novecento, sono spesso interpretate come finestre aperte sulle emozioni. Le sue tele, caratterizzate da campi di colore, sono state descritte come domande silenziose che invitano a riflettere sull’identità e sul futuro. A Skanews si sottolinea come il lavoro del pittore rappresenti un’esperienza dello spazio che assume anche un carattere filosofico.

( a skanews) — Il lavoro di Mark Rothko, uno dei più importanti pittori del secondo Novecento, è una forma di esperienza dello spazio, un percorso che diventa necessariamente filosofico. Palazzo Strozzi gli dedica una retrospettiva importante, profonda, che restituisce una lettura credibile della portata dell’opera dell’artista nato in Russia nel 1903 e diventato uno dei grandi interpreti dell’astrazione. La mostra è intitolata Rothko a Firenze ed è curata da Elena Geuna insieme a Christopher Rothko, figlio di Mark. Le mostre fashion del 2026. guarda le foto «Abbiamo cercato di individuare i quadri che fossero più legati alla sua esperienza in Italia — ha detto Rothko ad askanews —. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non sono solo "campi di colore": sono finestre aperte sulle nostre emozioni, domande silenziose che ci interrogano su chi siamo e dove stiamo andando

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