Motociclista ferito lungo la Nuova Estense a Serramazzoni dopo lo scontro con un' auto
Un motociclista è rimasto ferito in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio lungo la Nuova Estense, nel territorio di Serramazzoni. L’incidente si è verificato intorno alle 17, nel tratto in discesa prima di una stazione di servizio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno stabilizzato il ferito e avviato le operazioni di soccorso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi.
Ennesimo incidente tardo pomeriggio lungo la Nuova Estense, nel territorio comunale di Serramazzoni. Intorno alle ore 17, nel tratto in discesa che precede la stazione di servizio Esso, si è verificato un violento incidente che ha visto coinvolti una motocicletta e un'automobile. Fortunatamente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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