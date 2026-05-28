Motociclista ferito lungo la Nuova Estense a Serramazzoni dopo lo scontro con un' auto

Notizia in breve

Un motociclista è rimasto ferito in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio lungo la Nuova Estense, nel territorio di Serramazzoni. L’incidente si è verificato intorno alle 17, nel tratto in discesa prima di una stazione di servizio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno stabilizzato il ferito e avviato le operazioni di soccorso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi.