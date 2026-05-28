Motociclista ferito lungo la Nuova Estense a Serramazzoni dopo lo scontro con un' auto

Da modenatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un motociclista è rimasto ferito in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio lungo la Nuova Estense, nel territorio di Serramazzoni. L’incidente si è verificato intorno alle 17, nel tratto in discesa prima di una stazione di servizio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno stabilizzato il ferito e avviato le operazioni di soccorso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi.

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Ennesimo incidente tardo pomeriggio lungo la Nuova Estense, nel territorio comunale di Serramazzoni. Intorno alle ore 17, nel tratto in discesa che precede la stazione di servizio Esso, si è verificato un violento incidente che ha visto coinvolti una motocicletta e un'automobile. Fortunatamente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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