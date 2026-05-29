Il centro ’BluLab’ ha aperto le porte, offrendo un punto di riferimento per le persone con disturbo dello spettro autistico e i loro familiari. Si tratta di un investimento sociale e territoriale volto a supportare le esigenze di chi vive con neurosviluppo. La cooperazione sociale ha contribuito alla creazione di uno spazio dedicato, che si propone come un punto di riferimento sicuro e accessibile per la comunità.

Un importante investimento sociale e territoriale a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico, del neurosviluppo e delle loro famiglie, che conferma l’impegno della cooperazione sociale nella costruzione di comunità inclusive e capaci di rispondere ai bisogni emergenti. Sarà ufficialmente inaugurato questa mattina alle 10.30 in via Guido Rossa il nuovo centro di attività abilitative e psicoeducative ‘ BluLab ’, nato grazie all’impegno condiviso tra il Consorzio Scu.Ter, a cui il gruppo cooperativo Solco Civitas aderisce, attraverso l’attività della cooperativa SolcoLibertas e gli enti pubblici, in un modello di collaborazione che rappresenta uno dei tratti distintivi della cooperazione del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Apre le porte il centro ’BluLab’ . Un porto sicuro contro l’autismo

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