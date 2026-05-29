Apre le porte il centro ’BluLab’ Un porto sicuro contro l’autismo
Il centro ’BluLab’ ha aperto le porte, offrendo un punto di riferimento per le persone con disturbo dello spettro autistico e i loro familiari. Si tratta di un investimento sociale e territoriale volto a supportare le esigenze di chi vive con neurosviluppo. La cooperazione sociale ha contribuito alla creazione di uno spazio dedicato, che si propone come un punto di riferimento sicuro e accessibile per la comunità.
Un importante investimento sociale e territoriale a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico, del neurosviluppo e delle loro famiglie, che conferma l’impegno della cooperazione sociale nella costruzione di comunità inclusive e capaci di rispondere ai bisogni emergenti. Sarà ufficialmente inaugurato questa mattina alle 10.30 in via Guido Rossa il nuovo centro di attività abilitative e psicoeducative ‘ BluLab ’, nato grazie all’impegno condiviso tra il Consorzio Scu.Ter, a cui il gruppo cooperativo Solco Civitas aderisce, attraverso l’attività della cooperativa SolcoLibertas e gli enti pubblici, in un modello di collaborazione che rappresenta uno dei tratti distintivi della cooperazione del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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