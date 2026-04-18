Dal 24 al 26 aprile, il Faro di Livorno sarà aperto al pubblico in occasione della Settimana velica internazionale e degli Italian Port Days. Durante questi giorni, sarà possibile visitare il sito e godere di una vista panoramica sul mare e sul porto. L’apertura si inserisce nelle iniziative dedicate alla promozione del patrimonio locale e alle attività portuali. L’evento prevede l’accesso alle aree normalmente chiuse al pubblico.

Il Faro di Livorno aprirà le sue porte al pubblico tra il 24 e il 26 aprile per celebrare la Settimana velica internazionale e gli Italian Port Days. L’iniziativa, che rende accessibili strutture solitamente chiuse, è resa possibile grazie alla sinergia tra la Marina Militare e l’Associazione Il Mondo dei Fari. desidera partecipare, l’accesso non sarà ma richiederà una prenotazione obbligatoria tramite un apposito link digitale. Il percorso prevede un’ascesa di 295 gradini che conduce alla terrazza panoramica, offrendo una visuale diretta sul porto, sul profilo della città e sull’orizzonte del Mediterraneo. Le visite dureranno circa 60 minuti e sono strutturate in diverse fasce orarie: venerdì 24 aprile dalle 14 alle 17; sabato 25 aprile con aperture dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; domenica 26 aprile dalle 9 alle 11.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Livorno, il Faro apre le porte: vista mozzafiato sul mare e sul porto

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