Apre in centro la nuova creatura di Renam | Da tempo puntavo a questo nuovo locale per la mia pizzeria

A volte il vento fa dei giri strani ma poi torna sempre da dove è partito. Stessa cosa accade anche all'imprenditore Renam Assirelli che, dopo aver gestito la pizzeria dentro Casa Romagna in piazza Saffi, lasciata per "La Marì" in via Gramsci 81, chiusa dopo qualche anno, ora, finalmente, ritorna. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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