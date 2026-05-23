A due passi dal porto apre la nuova pizzeria-friggitoria | nel menù una settantina di gusti e opzioni per celiaci
A Marina di Ravenna è stata aperta una nuova pizzeria-friggitoria gestita da una famiglia con quasi 15 anni di attività. La struttura si trova vicino al porto e propone circa settanta gusti di pizza e opzioni per celiaci. La pizzeria, già presente a Faenza e Gatteo Mare, ora si è stabilita anche nel territorio ravennate.
Una gestione familiare che ormai celebra quasi 15 anni di attività. Dopo Faenza e Gatteo Mare, la pizzeria Il Girasole di Batti sbarca anche nel Ravennate a Marina di Ravenna. Il locale, che viene inaugurato ufficialmente lunedì 25 maggio in viale delle Nazioni 46, dentro l'area verde in cui sono. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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