L’impresa pazzesca di Yeman Crippa | un azzurro vince la Maratona di Parigi Da oggi si apre la mia nuova carriera

Un atleta italiano ha vinto la Maratona di Parigi, una delle più grandi al mondo, arrivando primo tra quasi 60.000 partecipanti. La gara si è conclusa con il suo miglior tempo personale di 2 ore, 5 minuti e 18 secondi. Dopo il risultato, l’atleta ha dichiarato che si apre una nuova fase della sua carriera. L’evento si è svolto in Francia e ha attirato numerosi appassionati di corsa da tutto il mondo.

Grande impresa di Yeman Crippa in Francia. L’azzurro trionfa alla Maratona di Parigi, una delle più grandi al mondo, con quasi 60mila partecipanti al via, siglando il primato personale di 2h05:18. È il primo italiano della storia a conquistare i 42,195 km della capitale francese, una gara che un atleta europeo non vinceva da ben 24 anni. Per il trentino delle Fiamme Oro, tre ori agli Europei e primatista azzurro di tutte le misure del mezzo fondo, è forse la vittoria più importante della carriera. Sicuramente quella che lo lancia in una nuova dimensione, anche in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Crippa, abbracciato da papà Roberto,...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’impresa pazzesca di Yeman Crippa: un azzurro vince la Maratona di Parigi. “Da oggi si apre la mia nuova carriera” Maratona di Parigi, storica impresa dell'azzurro Yeman CrippaImpresa di Yeman Crippa: l’azzurro trionfa alla Maratona di Parigi , una delle più grandi al mondo, con quasi 60mila partecipanti al via, siglando il... Atletica, Yeman Crippa vince la Maratona di Parigi: impresa storica per l’ItaliaImpresa storica alla Maratona di Parigi, una delle competizioni più prestigiose al mondo con quasi 60mila partecipanti al via.