Atm celebra i suoi 95 anni e apre online l’archivio storico

L’azienda di trasporto pubblico di Milano ha compiuto 95 anni e ha deciso di aprire al pubblico un archivio storico accessibile online. La decisione permette di consultare documenti e materiali che raccontano la storia dell’azienda, attiva nella mobilità della città sin dalla sua nascita. L’apertura dell’archivio coincide con le celebrazioni per il compleanno, che coinvolgono anche eventi e iniziative rivolte ai cittadini. L’azienda continua a operare nel settore del trasporto pubblico, mantenendo un ruolo centrale nel sistema di mobilità urbano.

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