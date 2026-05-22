Atm celebra i suoi 95 anni e apre online l’archivio storico
L’azienda di trasporto pubblico di Milano ha compiuto 95 anni e ha deciso di aprire al pubblico un archivio storico accessibile online. La decisione permette di consultare documenti e materiali che raccontano la storia dell’azienda, attiva nella mobilità della città sin dalla sua nascita. L’apertura dell’archivio coincide con le celebrazioni per il compleanno, che coinvolgono anche eventi e iniziative rivolte ai cittadini. L’azienda continua a operare nel settore del trasporto pubblico, mantenendo un ruolo centrale nel sistema di mobilità urbano.
Milano, 22 maggio 2026 – La celebrazione del passato, lo sguardo rivolto al futuro di chi da 95 anni fa muovere Milano. Atm celebra l’anniversario con un racconto che mette al centro non solo la storia, ma soprattutto la capacità di accompagnare Milano nel suo cambiamento. Dai primi tram agli e-bus, dalle metropolitane automatiche al Piano Full Electric, il percorso dell’azienda è la testimonianza di una mobilità in costante evoluzione, al servizio della città e delle persone. L’iniziativa. In occasione dell’anniversario, Atm presenta una fotogallery, un video celebrativo e documenti originali dell’Archivio Storico, raccolti in una pagina speciale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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