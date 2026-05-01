Il 30 aprile è stato annunciato che il piano di Buttafuoco per la Biennale di Venezia ha ottenuto l'appoggio di Salvini. Secondo quanto comunicato, i premi Leoni, tradizionalmente decisi da un comitato di cinque giurati, passeranno al voto diretto dei visitatori. Questa modifica mira a coinvolgere maggiormente il pubblico nella scelta dei riconoscimenti. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori commenti.

? Cosa sapere Salvini approva il piano di Buttafuoco per la Biennale di Venezia il 30 aprile.. I premi Leoni passeranno dal comitato di cinque giurati al voto dei visitatori..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). Fonte Eurostat Durante la conferenza stampa post Consiglio dei Ministri di mercoledì 30 aprile 2026, Salvini ha ribadito la totale sintonia con la Presidente del Consiglio riguardo alla gestione della Biennale di Venezia, confermando il sostegno alle nuove direttrici organizzative. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso un giudizio estremamente positivo sulla strategia adottata da Buttafuoco, definendo brillante l’intuizione di spostare la consegna dei premi ufficiali al termine della rassegna anziché all’inizio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biennale, Salvini appoggia il nuovo piano: i Leoni al pubblico

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