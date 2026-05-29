Un uomo di circa 70 anni è stato trovato morto carbonizzato in un fondo sulle campagne di Martina Franca, in provincia di Taranto. Secondo le prime ricostruzioni, aveva appiccato un fuoco alle sterpaglie, ma le fiamme lo hanno avvolto. La vittima è stata trovata senza vita tra le ceneri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che stanno indagando sulle cause dell'incendio.

Un uomo di circa 70 anni è stato ritrovato morto carbonizzato nelle campagne di Martina Franca, in provincia di Taranto, all'interno di un fondo su Strada Cicerone, nelle vicinanze del confine col territorio di Ostuni. Il cadavere, presumibilmente dopo una segnalazione, è stato rinvenuto dai Vigili del Fuoco del locale distaccamento assistiti dai volontari del 118 che non hanno potuto fare altro che riscontrare la morte del malcapitato..Al momento sono sul posto il magistrato di turno e il medico legale impegnati ad effettuare i rilievi del caso per stabilire la dinamica di quanto accaduto ma anche le generalità dell’uomo, i cui tratti sono stati resi irriconoscibili dal fuoco. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Appicca il fuoco alle sterpaglie ma le fiamme lo avvolgono e muore carbonizzato

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.... C'è chi appicca il fuoco.... E chi poi deve fare da Pompiere... ... Non si trovano neanche tra di loro !!! x.com

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