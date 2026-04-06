Le fiamme avvolgono il sottotetto di un' abitazione intervengono i vigili del fuoco

Poco prima delle 13, i vigili del fuoco di Osimo sono intervenuti in via dei Tornei, nel territorio di Offagna, per domare un incendio che aveva interessato il sottotetto di una casa. Le fiamme hanno avvolto la parte superiore dell’edificio, richiedendo l’intervento di soccorso. Sul posto sono arrivati i pompieri per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

OFFAGNA – La squadra dei vigili del fuoco di Osimo è intervenuta poco prima delle 13 in via dei Tornei, nel territorio comunale di Offagna, per un incendio sviluppatosi nel sottotetto di un’abitazione. Le operazioni di spegnimento sono state effettuate con il supporto di quattro autobotti e un'autoscala provenienti da Jesi e Ancona; oltre a domare il rogo, i vigili del fuoco hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dell’area. Sul posto presenti le forze dell’ordine. AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Taglia un pezzo di gomma e diventa cieca in un occhio. In fabbrica non erano previsti occhiali protettivi Addio Jacopo, l'ultimo saluto al bimbo morto a soli 3 anni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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