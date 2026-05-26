Torino ha un malore mentre brucia le sterpaglie e finisce nel fuoco | muore carbonizzato a 80 anni

Notizia in breve

Un uomo di 80 anni di Alpignano è morto carbonizzato mentre stava bruciando le sterpaglie nel suo orto. Secondo quanto ricostruito, avrebbe avuto un malore improvviso e si sarebbe accasciato, finendo nel fuoco. La scena si è svolta in un'area privata, con i soccorsi che sono intervenuti ma non hanno potuto salvare l’anziano. La tragedia si è verificata nel pomeriggio.