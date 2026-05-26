Torino ha un malore mentre brucia le sterpaglie e finisce nel fuoco | muore carbonizzato a 80 anni
Un uomo di 80 anni di Alpignano è morto carbonizzato mentre stava bruciando le sterpaglie nel suo orto. Secondo quanto ricostruito, avrebbe avuto un malore improvviso e si sarebbe accasciato, finendo nel fuoco. La scena si è svolta in un'area privata, con i soccorsi che sono intervenuti ma non hanno potuto salvare l’anziano. La tragedia si è verificata nel pomeriggio.
Un pensionato di 80 anni di Alpignano (Torino) è morto carbonizzato. Secondo le ricostruzioni sarebbe stato colto da un malore mentre bruciava le sterpaglie nell'orto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Tragedia a Druento: cadavere carbonizzato di un uomo in un campo, potrebbe avere avuto un malore mentre bruciava le sterpaglieUn uomo di 80 anni, residente ad Alpignano, è stato trovato morto e carbonizzato in un campo lungo la provinciale 8 a Druento.
Brucia le sterpaglie, prova a spegnere le fiamme e muore davanti al figlioNel primo pomeriggio di oggi, lunedì 30 marzo, in località Sacca di Esine, un uomo di 92 anni è morto mentre cercava di spegnere un incendio di...
Temi più discussi: Torino, malore mentre brucia le sterpaglie: pensionato trovato carbonizzato; Torino, ha un malore mentre brucia le sterpaglie e finisce nel fuoco: muore carbonizzato a 80 anni; Tragedia in strada San Gillio a Druento, uomo colto da malore mentre incendia sterpaglie finisce nel fuoco, morto; Via Torino, malore alla guida: auto sul marciapiede abbatte un palo.
Torino, ha un malore mentre brucia le sterpaglie e finisce nel fuoco: muore carbonizzato a 80 anniTerribile incidente a Druento, dove un pensionato di 80 anni è morto carbonizzato mentre lavorava nell'orto. L'incidente è avvenuto nella giornata di lunedì 25 maggio mentre l'uomo si trovava su un ... fanpage.it
UN MALORE E SI SCHIANTA CONTRO IL PALO IN VIA TORINO Momenti di forte apprensione oggi dopo mezzogiorno in via Torino a #Bolzano, dove un uomo sarebbe stato colto da un #malore mentre si trovava alla guida della propria auto, perdendo impro facebook
Subacquea piemontese di 61 anni muore durante un'immersione all'isola d'Elba: l'ipotesi di un malore x.com
VALSUSA, UOMO HA UN MALORE IN AUTOSTRADA: ERA A PIEDI VICINO ALLA GALLERIASALBERTRAND – Tempestivo soccorso nella serata di giovedì 21 maggio, lungo l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia. L'allarme è scattato all'altezza del territorio di Salbertrand, in direzione Torino. Un ... valsusaoggi.it