Torino ha un malore mentre brucia le sterpaglie e finisce nel fuoco | muore carbonizzato a 80 anni

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 80 anni di Alpignano è morto carbonizzato mentre stava bruciando le sterpaglie nel suo orto. Secondo quanto ricostruito, avrebbe avuto un malore improvviso e si sarebbe accasciato, finendo nel fuoco. La scena si è svolta in un'area privata, con i soccorsi che sono intervenuti ma non hanno potuto salvare l’anziano. La tragedia si è verificata nel pomeriggio.

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Un pensionato di 80 anni di Alpignano (Torino) è morto carbonizzato. Secondo le ricostruzioni sarebbe stato colto da un malore mentre bruciava le sterpaglie nell'orto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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