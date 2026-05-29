A Terni, cinque persone sono state premiate dall’Ape d’Oro per aver mostrato operosità e generosità durante l’emergenza Covid. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti locali, che hanno riconosciuto il loro impegno nel supportare la comunità in un periodo difficile. Tra i premiati ci sono cittadini e operatori che si sono distinti per aver contribuito con azioni di solidarietà e aiuto concreto. La premiazione ha celebrato il senso di responsabilità collettiva nei momenti di crisi.

“Il Covid ci ha messo tutti alla prova. Io ho scelto di non tirarmi indietro“. E’ proprio per questo spirito solidale e per lo sguardo sempre rivolto al prossimo, che il dott.Leonardo Faustiè stato premiato dell’Ape d’Oro, il riconoscimento per i meriti di cittadini che si sono distinti per operosità e generosità nei momenti di grande tensione e difficoltà come l’emergenza sanitaria del Covid-19. Arrivata alla sua terza edizione, l’onorificenza, realizzata dagli studenti del Liceo Classico Artistico di Terzi, ha visto premiati cinque cittadini che hanno così contribuito alla crescita civile e sociale della comunità provinciale. Presenti alla... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ape d’Oro, i cinque premiati per ‘operosità e generosità’ nell’emergenza Covid a Terni

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