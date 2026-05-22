Dispiacere per il mancato conferimento dell’Ape d’oro a Mogol in occasione del suo novantesimo compleanno

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che l’Ape d’Oro, premio dedicato alle eccellenze del territorio, non sarà conferito quest’anno a Mogol in occasione del suo novantesimo compleanno. La decisione ha suscitato dispiacere tra alcuni organizzatori e membri della comunità locale, che avevano sperato di celebrare l’artista con questa onorificenza. La premiazione, come ogni anno, rappresenta un momento di riconoscimento per chi si è distinto in diversi settori, e questa edizione sembra invece aver preso una direzione diversa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

"Ho appreso con piacere della nuova edizione dell’Ape d’Oro, iniziativa che, da Presidente della Provincia di Terni, ho pensato, istituito e fortemente voluto sin dalla sua nascita e che continua a rappresentare un momento importante di valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio.Per. 🔗 Leggi su Ternitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Pier Silvio Berlusconi in occasione del suo compleanno dona 100 pacchi alimentari a famiglie bisognose Ora va bene tutto (non è vero) ma in che modo Zanetti avrebbe mancato di rispetto al Como? Fabregas per me sta delirando e anche fumando parecchio x.com Aggiornamento su Player che odia il mio personaggio e ha detto che vuole che muoia alle mie spalle? reddit Totti show: Torno a Roma. Dispiaciuto per il mancato MondialeOspite presso l'Università di Bari in occasione dell'evento Campioni in aula. Sport, valori e futuro, l'ex capitano giallorosso ha parlato di Nazionale e scherzato sul suo ritorno a Trigoria. corrieredellosport.it Mancato riconoscimento, dispiaciuto per MarianiL´ex sindaco di Alghero, Mario Conoci, ringrazia per il lavoro svolto a Porto Conte il direttore uscente ed al contempo di dice rammaricato per il fatto che non abbia potuto completare il percorso avv ... alguer.it