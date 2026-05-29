Il nuovo romanzo di Antonio Fusco, “L’inferno che è dentro di me”, sarà presentato il 6 giugno alla Biblioteca Arte LiberaMente di Gavignano. La pubblicazione, avvenuta il 27 maggio, è disponibile in tutte le librerie. L’autore torna in città per un evento che prevede la lettura di alcuni brani tratti dal libro. La serata si svolgerà in un clima di confronto con il pubblico, senza ulteriori dettagli su eventuali interventi o partecipazioni.

Cronache Cittadine GAVIGNANO – È uscito il 27 Maggio in tutte le librerie “L’inferno che è dentro di me”, il nuovo romanzo L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Antonio Fusco torna a Gavignano: il nuovo romanzo “L’inferno che è dentro di me” il 6 Giugno alla Biblioteca Arte LiberaMente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Libri, “L’inferno che è dentro di me”: Antonio Fusco indaga sulle origini del maleAntonio Fusco, con il libro “L’inferno che è dentro di me”, pubblicato da Giunti Editore, ripropone il personaggio di Casabona, uno dei commissari...

Gavignano. III Edizione di “Poesia nel Borgo Junior”. Emozione e partecipazione alla premiazione del concorso poetico ideato da Arte LiberaMente ApsA Gavignano si è conclusa domenica 10 maggio la terza edizione di “Poesia nel Borgo Junior”, un concorso poetico organizzato da Arte LiberaMente Aps.

Argomenti più discussi: Libri, L’inferno che è dentro di me: Antonio Fusco indaga sulle origini del male; Casabona è tornato e racconta le Sbertoli; La storia di Giada e Antonio, tra baci e guantoni; Playoff Eccellenza, al Taranto basta un ottimo secondo tempo: vittoria sull’Apice.

Antonio Gaetano Carmine Fusco (@CarmineFus40334) / Posts and Replies x.com