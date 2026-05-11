Gavignano III Edizione di Poesia nel Borgo Junior Emozione e partecipazione alla premiazione del concorso poetico ideato da Arte LiberaMente Aps

A Gavignano si è conclusa domenica 10 maggio la terza edizione di “Poesia nel Borgo Junior”, un concorso poetico organizzato da Arte LiberaMente Aps. La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione di giovani autori e pubblico, con momenti di entusiasmo e coinvolgimento. La manifestazione si è svolta nel centro del paese, attirando cittadini e famiglie interessate all’evento.

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