Un artista italiano, Antonio Del Donno, è stato protagonista di una recente esposizione internazionale. La sua opera è stata presentata in una mostra che ha coinvolto diverse gallerie e musei. La sua produzione artistica, che spazia tra il Novecento e il XXI secolo, continua a ricevere riconoscimenti e attenzione nel panorama dell’arte contemporanea. La mostra ha attirato visitatori da vari paesi, confermando il ruolo di Del Donno come figura di rilievo nel settore.

Tempo di lettura: 3 minuti L’opera di Antonio Del Donno continua ad affermarsi come una delle presenze più autorevoli e riconoscibili dell’arte contemporanea italiana tra Novecento e XXI secolo. Artista dalla forza espressiva unica, capace di trasformare materia, simbolo e spiritualità in un linguaggio universale, Del Donno si conferma oggi protagonista di un importante percorso espositivo che attraversa alcune delle sedi culturali più prestigiose d’Italia. A Spoleto, presso Palazzo Collicola, Antonio Del Donno è presente nella grande mostra “Vita Minore. San Francesco e la santità dell’arte contemporanea”, a cura di Gianni Garrera e Giuseppe Garrera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Antonio Del Donno protagonista della scena artistica nazionale e internazionale

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