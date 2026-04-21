Antonio Del Donno mostra Oltre il segno

Sabato 9 maggio, l’associazione culturale Trifoglio apre una mostra dedicata all’artista contemporaneo Antonio Del Donno intitolata “Oltre il segno”. L’evento vede il patrocinio dell’amministrazione regionale, del consiglio regionale e del Comune di Chieti. La mostra presenta una selezione di opere realizzate dall’artista, che si concentra su tecniche e linguaggi visivi diversi. L’esposizione sarà aperta al pubblico presso una location nel centro della città.

Sabato 9 maggio, l’associazione culturale Trifoglio, con l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo per la parte culturale, del consiglio regionale e del Comune di Chieti, inaugura una grande mostra dedicata all’artista contemporaneo Antonio Del Donno, dal titolo “Oltre il segno”, organizzata in.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Antonio Del Donno: arte, spiritualità e materia in mostra al Museo Diocesano di CasertaTempo di lettura: 2 minutiIl prossimo 24 aprile 2026 alle ore 19:00, il Museo Diocesano di Caserta inaugura una prestigiosa mostra dedicata... Marcon celebra Antonio Del Donno con una mostra personale al Centro De AndréDal 6 marzo al 2 aprile 2026 il Centro Culturale Fabrizio De André di Marcon ospita una mostra personale dedicata ad Antonio Del Donno, a cura del... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Antonio Del Donno – Oltre il segno; Cultura - Antonio Del Donno: arte, spiritualità e materia in mostra al Museo Diocesano di Caserta; A Palazzo Collicola, un nuovo ciclo di mostre tra miracoli, silenzi e femminismi; Antonio Del Donno | arte spiritualità e materia in mostra al Museo Diocesano di Caserta. Antonio Del Donno: arte, spiritualità e materia in mostra al Museo Diocesano di CasertaIl prossimo 24 aprile 2026 alle ore 19:00, il Museo Diocesano di Caserta inaugura una prestigiosa mostra dedicata all’artista Antonio Del Donno, figura di ... napolivillage.com A Palazzo Collicola di Spoleto un nuovo ciclo di mostre tra miracoli, silenzi e femminismiA Spoleto, tre nuove mostre negli spazi di Palazzo Collicola restituiscono una dimensione devozionale e spirituale ad alcune forme del tempo perduto. Il ciclo di mostre durerà fino all’inizio di giugn ... exibart.com Antonio Del Donno: arte, spiritualità e materia in mostra al Museo Diocesano di Caserta Il prossimo 24 aprile 2026 alle ore 19:00, il Museo Diocesano di Caserta inaugura una prestigiosa mostra dedicata all’artista Antonio Del Donno, figura di rilievo nel panor facebook