Antonio Del Donno mostra Oltre il segno

Da chietitoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 9 maggio, l’associazione culturale Trifoglio apre una mostra dedicata all’artista contemporaneo Antonio Del Donno intitolata “Oltre il segno”. L’evento vede il patrocinio dell’amministrazione regionale, del consiglio regionale e del Comune di Chieti. La mostra presenta una selezione di opere realizzate dall’artista, che si concentra su tecniche e linguaggi visivi diversi. L’esposizione sarà aperta al pubblico presso una location nel centro della città.

Sabato 9 maggio, l’associazione culturale Trifoglio, con l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo per la parte culturale, del consiglio regionale e del Comune di Chieti, inaugura una grande mostra dedicata all’artista contemporaneo Antonio Del Donno, dal titolo “Oltre il segno”, organizzata in.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Notizie correlate

Antonio Del Donno: arte, spiritualità e materia in mostra al Museo Diocesano di CasertaTempo di lettura: 2 minutiIl prossimo 24 aprile 2026 alle ore 19:00, il Museo Diocesano di Caserta inaugura una prestigiosa mostra dedicata...

Marcon celebra Antonio Del Donno con una mostra personale al Centro De AndréDal 6 marzo al 2 aprile 2026 il Centro Culturale Fabrizio De André di Marcon ospita una mostra personale dedicata ad Antonio Del Donno, a cura del...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Antonio Del Donno – Oltre il segno; Cultura - Antonio Del Donno: arte, spiritualità e materia in mostra al Museo Diocesano di Caserta; A Palazzo Collicola, un nuovo ciclo di mostre tra miracoli, silenzi e femminismi; Antonio Del Donno | arte spiritualità e materia in mostra al Museo Diocesano di Caserta.

antonio del donno antonio del donno mostraAntonio Del Donno: arte, spiritualità e materia in mostra al Museo Diocesano di CasertaIl prossimo 24 aprile 2026 alle ore 19:00, il Museo Diocesano di Caserta inaugura una prestigiosa mostra dedicata all’artista Antonio Del Donno, figura di ... napolivillage.com

antonio del donno antonio del donno mostraA Palazzo Collicola di Spoleto un nuovo ciclo di mostre tra miracoli, silenzi e femminismiA Spoleto, tre nuove mostre negli spazi di Palazzo Collicola restituiscono una dimensione devozionale e spirituale ad alcune forme del tempo perduto. Il ciclo di mostre durerà fino all’inizio di giugn ... exibart.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.