Sabato 9 maggio si è tenuta a Chieti l’inaugurazione della mostra “Oltre il segno”, dedicata all’artista Antonio Del Donno. L’evento, promosso dall’Associazione Culturale Trifoglio, ha presentato una selezione di opere e sculture dell’artista, con una discussione critica che ha accompagnato l’apertura. La mostra si svolge nel centro della città, coinvolgendo il pubblico in un percorso tra le creazioni di Del Donno.

L’inaugurazione e la presentazione critica. Sabato 9 maggio l’Associazione Culturale Trifoglio, con l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo per la parte culturale, del Consiglio Regionale e del Comune di Chieti, inaugura una grande mostra dedicata all’ artista contemporaneo Antonio Del Donno dal titolo “ Oltre il segno ”, organizzata in collaborazione con il Polo Museale e Centro Studi Antonio Del Donno. La mostra sarà preceduta alle ore 17.00 presso l’Auditorium Marrucino (1° piano Palazzo Bellavista, Corso Marrucino) da una presentazione critica a cura del Dott. Gianni Garrera e del Direttore del Polo Museale e dell’Archivio del Maestro “Antonio Del Donno” Dott.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chieti, mostra “Oltre il segno” dedicata ad Antonio Del Donno: opere e sculture nel cuore della città

Notizie correlate

Antonio Del Donno, mostra "Oltre il segno"Sabato 9 maggio, l’associazione culturale Trifoglio, con l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo per la parte culturale, del consiglio regionale e...

Tradizioni pasquali in vetrina, mostra dedicata a pani e dolci tipici nel cuore della cittàAgrigento riscopre le sue tradizioni più autentiche attraverso un’esposizione dedicata ai pani e ai dolci tipici del periodo pasquale.

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Oltre il segno, la mostra dedicata ad Antonio Del Donno; Corsa per Palazzo Gallone: in sei per un posto da sindaco, 17 le liste totali; Cultura - Pozzuoli compie 730 anni: due giorni di eventi e visite gratuite al Rione Terra; Parco della salute a Chieti e nuovi ospedali di Vasto e Lanciano, la Asl fa il punto.

Sui sentieri dello spirito: il ritorno di Antonio Del Donno a Caserta.CASERTA – Apre domani, 24 aprile alle ore 19:00, al Museo Diocesano di Caserta una prestigiosa mostra dedicata all’artista Antonio Del Donno, figura di rilievo nel panorama artistico contemporaneo ita ... ecodicaserta.it

ARTE #Chieti inaugura “Oltre il segno”, la mostra dedicata ad #AntonioDelDonno tra opere, “Vangeli” e sculture monumentali diffuse in città. @ladolcevitamag_ #OltreIlSegno #ArteContemporanea #Abruzzo x.com

https://www.histonium.net/notizie/arte/74216/oltre-il-segno-la-mostra-dedicata-ad-antonio-del-donno Inaugurazione sabato 9 maggio ore 17.00 #associazioneculturaletrifoglio #antoniodeldonno - facebook.com facebook