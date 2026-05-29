Una nuova docuserie su Disney+ segue Antoni Porowski mentre viaggia in diverse destinazioni, documentando le sue esperienze. La serie mostra riprese di paesaggi urbani e tradizioni locali, con l’obiettivo di offrire un’immagine autentica del viaggio. Le puntate si concentrano su incontri con persone del posto e momenti di scoperta personale, presentando un racconto diretto e senza filtri delle sue avventure.

L’estate è ormai alle porte e con lei arriva anche la voglia di viaggiare, scoprire nuove città e immergersi in culture diverse. Per chi non può ancora partire o per chi cerca ispirazione per il prossimo viaggio, Disney+ porta in streaming una nuova docuserie che promette di andare oltre le classiche guide turistiche. Si chiama Best of the World con Antoni Porowski e sarà disponibile dall’8 giugno sulla piattaforma. Best of the World con Antoni Porowski: 4 città, 4 episodi, tante scoperte autentiche. La serie, composta da quattro episodi, vede come protagonista Antoni Porowski, volto noto al pubblico internazionale per il suo ruolo in Queer Eye e vincitore di un Emmy. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Antoni Porowski esplora il mondo su Disney+: arriva la docuserie che ridefinisce il viaggio autentico

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