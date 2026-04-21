World Wide Mafia ’Ndrangheta | la docuserie su Nicola Gratteri debutta su Disney+ e Hulu

Arriverà il 20 maggio su Disney+ in Italia e a livello internazionale, e su Hulu negli Stati Uniti, la docuserie originale World Wide Mafia, ’Ndrangheta, dedicata alla più potente organizzazione criminale italiana. Il progetto, articolato in quattro episodi, si propone di offrire uno sguardo ampio e strutturato sul fenomeno della ’Ndrangheta, evidenziandone le ramificazioni globali e le dinamiche economiche e sociali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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