Una nuova serie documentaristica è disponibile su Disney +, dedicata alla figura di Nicola Gratteri e alla sua battaglia contro la criminalità organizzata. La produzione, composta da quattro episodi, si concentra sulla vita e le azioni del procuratore italiano, illustrando momenti chiave della sua carriera e le sfide affrontate nel contrastare le organizzazioni criminali. La serie si inserisce tra le produzioni originali dedicate a tematiche giudiziarie e sociali.

La storia di Nicola Gratteri e la sua lotta contro la criminalità organizzata in una docuserie originale Hulu italiana in quattro episodi. World Wide Mafia, 'Ndrangheta debutterà il 20 maggio in esclusiva su Disney+ in Italia e a livello internazionale e su Hulu negli Stati Uniti. Prodotta da Disney+, IBC Movie e Sunset Presse in associazione con Borough Productions e basata su eventi reali, questo nuovo progetto originale scritto da Jacques Charmelot, Michela Gallio, Giovanni Filippetto, François Chayé e diretto da Jacques Charmelot e François Chayé racconta, attraverso un accesso esclusivo alle indagini e ad alcuni dei suoi protagonisti, la storia e l'attualità dell’organizzazione criminale italiana sotto forma di docuserie.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Nuova docuserie sulla storia e la lotta di Nicola Gratteri su Disney +

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