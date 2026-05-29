A fine maggio, le temperature sono salite a livelli da piena estate, con record registrati in Europa e un Mediterraneo molto caldo. Il clima si presenta più caldo del solito, con un aumento delle temperature che sembra anticipare l’arrivo dell’estate. Le condizioni meteo sono state caratterizzate da giornate calde e soleggiate, che si estendono oltre i mesi tradizionalmente caldi.

M ilano, 29 mag. (askanews) – Fine maggio, temperature meteo da piena estate, record in Europa e un Mediterraneo già molto caldo. Per Antonello Pasini, fisico climatologo del Cnr e docente di Fisica del clima all’Università Roma Tre, sono sintomi ormai evidenti del cambiamento climatico di origine antropica. La crisi è partita, serviranno decenni per fermarla: intanto bisogna adattarsi a siccità, alluvioni e ondate di calore sempre più intense. La politica, avverte Pasini, continua però a ragionare sul breve periodo. Leggi anche › Caldo rovente e scuola: quando la classe diventa un forno tropicale Previsioni meteo: l’estate si mangerà la primavera, ogni anno di più. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Antonello Pasini, climatologo del Cnr: «L’estate si mangerà sempre di più la primavera»

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