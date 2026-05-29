Caldo record sull’Italia il climatologo del CNR | Il banco è saltato questa ondata è figlia della crisi climatica

Notizia in breve

Un’ondata di caldo eccezionale sta investendo l’Italia, con temperature che superano i livelli abituali per il periodo e città che si trovano sotto una calura intensa. L’aria proveniente dall’Africa ha portato un’ondata di calore che ha fatto salire i termometri a valori record, anche se non è ancora arrivato giugno. Un climatologo del CNR ha spiegato che il sistema meteorologico è saltato e questa situazione è collegata alla crisi climatica.