Caldo record sull’Italia il climatologo del CNR | Il banco è saltato questa ondata è figlia della crisi climatica
Un’ondata di caldo eccezionale sta investendo l’Italia, con temperature che superano i livelli abituali per il periodo e città che si trovano sotto una calura intensa. L’aria proveniente dall’Africa ha portato un’ondata di calore che ha fatto salire i termometri a valori record, anche se non è ancora arrivato giugno. Un climatologo del CNR ha spiegato che il sistema meteorologico è saltato e questa situazione è collegata alla crisi climatica.
L’aria rovente che sale dall’Africa, città soffocate da temperature da piena estate e termometri che continuano a infrangere record quando il calendario non segna ancora giugno. L’Italia vive una delle più intense ondate di caldo mai registrate a fine maggio, con valori che in molte aree del Nord ricordano più luglio che la primavera. Da oltre una settimana le giornate scorrono sotto una cappa subtropicale che sembra non voler concedere tregua. Nelle pianure del Nord si sfiorano i 35 gradi, mentre in diverse città europee vengono aggiornati primati storici che fino a pochi anni fa sarebbero sembrati impensabili. Orsini lancia l’allarme: “L’Europa rischia il deserto industriale”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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