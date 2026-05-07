Clima alluvioni e guerre | a Forlì il fisico Antonello Pasini analizza le sfide del futuro

A circa tre anni dall’alluvione che ha colpito la Romagna, Forlì torna a discutere delle conseguenze di quell’evento e delle sfide future. Il fisico Antonello Pasini ha partecipato a un incontro per analizzare le problematiche legate a cambiamenti climatici, alluvioni e conflitti armati. La serata ha visto confronti su come queste questioni siano interconnesse e influenzino il territorio locale e globale.