Clima alluvioni e guerre | a Forlì il fisico Antonello Pasini analizza le sfide del futuro
A circa tre anni dall’alluvione che ha colpito la Romagna, Forlì torna a discutere delle conseguenze di quell’evento e delle sfide future. Il fisico Antonello Pasini ha partecipato a un incontro per analizzare le problematiche legate a cambiamenti climatici, alluvioni e conflitti armati. La serata ha visto confronti su come queste questioni siano interconnesse e influenzino il territorio locale e globale.
A quasi tre anni dall’alluvione che ha segnato profondamente il volto e l'anima della Romagna, la città di Forlì torna a riflettere su quegli eventi non come semplici episodi di "maltempo", ma come sintomi di una crisi globale complessa. Domenica 10 maggio, alle 18,30, la sala Aurora di corso.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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