annunciata la serie tv su moriarty il sadico nemico di sherlock holmes

Notizia in breve

È stata annunciata una nuova serie TV dedicata a Moriarty, il noto nemico di Sherlock Holmes. La produzione, realizzata dalla casa di produzione Fremantle, si concentrerà sul passato e sulla storia di Moriarty. La serie approfondirà il personaggio e le sue origini, offrendo uno sguardo sulla sua vita e le sue motivazioni. La messa in onda è prevista nei prossimi mesi.