Annunciata la serie tv su Moriarty il sadico nemico di Sherlock Holmes
È stata annunciata una nuova serie TV dedicata a Moriarty, il noto nemico di Sherlock Holmes. La produzione, realizzata dalla casa di produzione Fremantle, si concentrerà sul passato e sulla storia di Moriarty. La serie approfondirà il personaggio e le sue origini, offrendo uno sguardo sulla sua vita e le sue motivazioni. La messa in onda è prevista nei prossimi mesi.
Prodotta dalla casa di produzione Fremantle, la serie tv su Moriarty indagherà il passato e la vera storia della nemesi di Sherlock Holmes. Chi era davvero? La sceneggiatura lo racconta come un ex professore di psicologia criminale con una doppia vita nel Nord dell’Inghilterra. La trama ufficiale. La trama ha inizio quando un criminale rivale minaccia il suo impero nascosto, costringendo Moriarty a lavorare come consulente della polizia per distruggere il nemico senza rivelare la sua vera identità. Insieme alla detective Imogen Burrows, una stoica investigatrice dello Yorkshire, formerà una squadra investigativa. La serie anticipa però che Moriarty scoprirà presto che la vera minaccia non proviene dalla fazione criminale rivale che sta cercando di smantellare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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