Una nuova serie televisiva dedicata a Moriarty, il nemico di Sherlock Holmes, è in fase di sviluppo. La produzione presenterà un'interpretazione inedita del personaggio, creando un racconto diverso rispetto alle versioni precedenti. La serie si concentrerà sui dettagli della figura di Moriarty, offrendo un approfondimento sulla sua storia e sul suo ruolo nel mondo di Holmes. La messa in onda è prevista per i prossimi mesi.

Il progetto televisivo offrirà un approccio nuovo alla storia del personaggio creato dallo scrittore Sir Arthur Conan Doyle. Moriarty, lo storico nemico di Sherlock Holmes, sembra destinato a tornare protagonista sugli schermi televisivi con una nuova serie che verrà prodotta da Fremantle e Archery Pictures. Il progetto, che non ha ancora un attore coinvolto nel ruolo del protagonista, sarà scritto da Chris Cornwell, già nel team di A Discoveryof Witches, e Oliver Lansley. La sinossi della serie Moriarty Secondo quanto dichiarato dai produttori, Moriarty sarà una "rivisitazione moderna del genere poliziesco, basata sul cattivo più famoso di tutta la letteratura investigativa". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Moriarty: il villain nemico di Sherlock Holmes sarà protagonista di una nuova serie

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