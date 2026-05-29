Annalisa Minetti e JPeralta | il boom di Una Bachata

. La celebre artista Annalisa Minetti decide finalmente di aprirsi e raccontare al pubblico un’esperienza intima legata al suo passato e al profondo desiderio di ricominciare da zero attraverso un nuovo e ambizioso progetto. Un’ondata di ritmo, passione e libertà travolge l’estate con “Una Bachata”, il nuovo singolo di Annalisa Minetti insieme a JPeralta, artista dominicano capace di portare nel progetto autenticità latina, energia internazionale e forte intensità emotiva. Disponibile dal 29 maggio su tutte le piattaforme digitali, il brano unisce il calore del sound dominicano a un messaggio potente di rinascita femminile, trasformando il dolore in luce, desiderio e nuova consapevolezza. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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