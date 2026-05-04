Set caraibico in Riviera | Annalisa Minetti lancia la nuova bachata contro la violenza sulle donne

Lo scorso fine settimana, il bagno Cala Romeo a Cesenatico è diventato teatro di un evento artistico con Annalisa Minetti, cantante nota per aver vinto il Festival di Sanremo nel 1998 con il brano “Senza te o con te”. La cantante ha presentato una nuova bachata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, attirando l’attenzione di numerosi spettatori presenti sul posto.

Cesenatico si è trasformata ancora una volta in un set creativo e in un crocevia di emozioni. Nel pomeriggio di sabato scorso, il bagno Cala Romeo ha ospitato Annalisa Minetti, artista poliedrica nota al grande pubblico per la vittoria al Festival di Sanremo 1998 con il brano “Senza te o con te”.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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