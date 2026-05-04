Sabato pomeriggio, il bagno Cala Romeo a Cesenatico ha accolto Annalisa Minetti, cantante e vincitrice del Festival di Sanremo nel 1998 con “Senza te o con te”. L’artista si è presentata in occasione del lancio del suo nuovo singolo, attirando l’attenzione di pubblico e media presenti sulla riviera. La giornata ha visto un’atmosfera vivace, con momenti dedicati alla musica e all’incontro con i fan.

Cesenatico si è trasformata ancora una volta in un set creativo e in un crocevia di emozioni. Nel pomeriggio di sabato, il bagno Cala Romeo ha ospitato Annalisa Minetti, artista poliedrica nota al grande pubblico per la vittoria al Festival di Sanremo 1998 con il brano “Senza te o con te”. Con lei l’inseparabile J. Peralta, artista dominicano con cui ha firmato, negli ultimi mesi, alcune feat di grande successo. Cantautrice, atleta paralimpica e modella, Minetti ha scelto la località romagnola - e in particolare la suggestiva ambientazione caraibica dello stabilimento n.64 e 65 - per realizzare contenuti social legati al lancio del suo nuovo singolo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Annalisa Minetti a Cesenatico per lanciare il suo ultimo singolo

ANNALISA MINETTI FESTEGGIA I 18 ANNI DI SUO FIGLIO FABIO CON UNA GRANDE FESTA

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