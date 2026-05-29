Anica Academy ripropone per il terzo anno la Summer School a Roma, un percorso formativo gratuito destinato a 25 studenti giovani. La scuola si svolge durante l’estate e offre un’opportunità di formazione nel settore cinematografico e audiovisivo. L’iniziativa si rivolge a studenti interessati a approfondire conoscenze pratiche e teoriche nel campo. La partecipazione è gratuita e aperta a un numero limitato di giovani. La scuola si svolgerà durante i mesi estivi nella capitale.

Cosa: Torna per il terzo anno consecutivo la Summer School promossa da Anica Academy, un percorso formativo totalmente gratuito rivolto a 25 giovanissimi studenti.. Dove e Quando: Il day-camp intensivo si svolgerà presso la sede di Anica Academy in Viale Regina Margherita 286 a Roma, dal 22 al 26 giugno 2026. Le iscrizioni scadranno il 4 giugno.. Perché: Per offrire alle nuove generazioni l’opportunità di approfondire le competenze del racconto visivo e scoprire le professioni della filiera audiovisiva guidati da esperti del settore.. La Capitale si conferma ancora una volta il cuore pulsante dell’industria cinematografica italiana, non limitandosi a essere un mero palcoscenico a cielo aperto, ma ponendosi come un vero e proprio incubatore di futuri professionisti. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Anica Academy: torna la Summer School a Roma

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