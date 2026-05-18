Intelligenza artificiale social e cittadinanza digitale | torna a Ferrara la ' Summer School'
Dal 14 al 16 luglio a Ferrara si svolgerà la 35ª edizione della Summer School dedicata all’intelligenza artificiale, ai social media e alla cittadinanza digitale. L’evento si terrà presso il Laboratorio Aperto, situato nell’ex Teatro Verdi in via Castelnuovo. La manifestazione si propone di approfondire temi relativi alle tecnologie digitali e al loro impatto sulla società attraverso una serie di incontri e seminari. La partecipazione è rivolta a studenti, professionisti e interessati al settore.
Si terrà dal 14 al 16 luglio, al Laboratorio Aperto, ex Teatro Verdi (via Castelnuovo), la 35esima edizione della Summer School. Il tema scelto per il 2026 è ‘Imparare la cittadinanza, praticare la democrazia - Media Education: dalla consapevolezza critica all'azione civico-partecipativa’: tre. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
La cittadinanza digitale nellera del rage bait
Sullo stesso argomento
Alfabetizzazione digitale e intelligenza artificiale per la cittadinanza attiva a PalomaeArezzo, 21 marzo 2026 – Alfabetizzazione digitale e intelligenza artificiale per la cittadinanza attiva A Palomar il nuovo corso del progetto Scire...
Leggi anche: Scuola digitale, Valditara: “Proteggere i minori dai rischi di web e social”. Pronti corsi per i docenti sull’Intelligenza artificiale
Intelligenza artificiale, social e cittadinanza digitale: torna a Ferrara la 'Summer School' x.com
Artificiale è il modo in cui l’uomo comprende la natura e la trasforma: un gesto antico e dinamico, che unisce sapere e cultura per dare forma a ciò che da solo non esisterebbe. Durante la IX Edizione della Summer School Sanguis Jovis approfondiremo propri - Facebook facebook
Intelligenza artificiale, social e cittadinanza digitale: torna la Summer School di Media EducationUn appuntamento promosso dal MED, giunto alla trentacinquesima edizione. Tre giorni di incontri, relazioni, laboratori e sessioni di scambio tra pari dedicati all'educazione ai media, alla cittadinanz ... cronacacomune.it
I risvolti dell’intelligenza artificiale. Scocca l’ora della Summer SchoolUn corso intensivo per indagare l’intelligenza artificiale e le sue implicazioni per il benessere inclusivo e sostenibile. È questo il tema che dal 25 al 31 agosto l’Università di Urbino affronterà ... ilrestodelcarlino.it