Intelligenza artificiale social e cittadinanza digitale | torna a Ferrara la ' Summer School'

Dal 14 al 16 luglio a Ferrara si svolgerà la 35ª edizione della Summer School dedicata all’intelligenza artificiale, ai social media e alla cittadinanza digitale. L’evento si terrà presso il Laboratorio Aperto, situato nell’ex Teatro Verdi in via Castelnuovo. La manifestazione si propone di approfondire temi relativi alle tecnologie digitali e al loro impatto sulla società attraverso una serie di incontri e seminari. La partecipazione è rivolta a studenti, professionisti e interessati al settore.

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