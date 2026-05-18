Intelligenza artificiale social e cittadinanza digitale | torna a Ferrara la ' Summer School'

Da ferraratoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 14 al 16 luglio a Ferrara si svolgerà la 35ª edizione della Summer School dedicata all’intelligenza artificiale, ai social media e alla cittadinanza digitale. L’evento si terrà presso il Laboratorio Aperto, situato nell’ex Teatro Verdi in via Castelnuovo. La manifestazione si propone di approfondire temi relativi alle tecnologie digitali e al loro impatto sulla società attraverso una serie di incontri e seminari. La partecipazione è rivolta a studenti, professionisti e interessati al settore.

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Si terrà dal 14 al 16 luglio, al Laboratorio Aperto, ex Teatro Verdi (via Castelnuovo), la 35esima edizione della Summer School. Il tema scelto per il 2026 è ‘Imparare la cittadinanza, praticare la democrazia - Media Education: dalla consapevolezza critica all'azione civico-partecipativa’: tre. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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