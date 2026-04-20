A Vasto, un giovane di 21 anni è stato trovato morto nel garage del condominio in cui abitava. Il padre della vittima ha confessato di essere stato lui a causare la morte del ragazzo e si trova ora in carcere. La polizia ha preso in custodia l'uomo, che ha ammesso di aver agito. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

VASTO - Il papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di fermo. A confermare la notizia è l'avvocato dell'uomo, Massimiliano Baccalà. Il fermo sarebbe scattato al termine del lungo interrogatorio che si è svolto la notte scorso nella caserma dei carabinieri della città abruzzese. Il giovane era stato accoltellato. Secondo alcuni testimoni, il padre aveva denunciato il figlio in passato perché era «un violento». Poi la confessione: «Sono stato io». Chi era Andrea, diplomato in amministrazione, finanza e marketing, è stato ucciso con almeno tre coltellate al torace.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Andrea Sciorilli ucciso a Vasto, il papà confessa: «Sono stato io». L'uomo trasferito in carcere

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