Andrea Sempio svelata l’agenda segreta | quella frase choc sulla fotina di C
Le agende di Andrea Sempio, sequestrate nel 2025 e ora parte degli atti di una nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, hanno rivelato una frase riferita a una “fotina di C.”. Questi documenti sono stati depositati in relazione a un approfondimento giudiziario che riguarda il caso di Chiara Poggi. La pubblicazione di alcune parti delle agende ha portato alla luce dettagli finora sconosciuti, contribuendo a un nuovo capitolo delle indagini.
Le agende di Andrea Sempio, sequestrate nel 2025 e ora finite negli atti della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, aprono un altro fronte nel caso di Chiara Poggi. Il settimanale Giallo, Cairo Editore, ne ha pubblicato alcuni estratti: 152 pagine scritte a mano, con grafia alternata tra ordine e confusione, in cui l’indagato racconta passato, presente e futuro immaginato. Tra le frasi compare: “La mia vita ha passato sfighe, sfortune, risate, merda e colpi di culo. Ho un disperato bisogno di approvazione”. Dalle pagine emergono appunti personali, paure, ricordi e immagini che gli inquirenti stanno valutando nel loro insieme. Alcune annotazioni colpiscono più di altre: “ Sognato il carcere “, “Sognato me che accoltellavo gente”, “ Fotina di c. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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“Un calcio in testa”. Garlasco, la frase choc di Andrea Sempio: si è appena scopertoUn messaggio pubblicato alcuni anni fa su un forum dedicato alla seduzione italiana è stato recentemente portato all’attenzione nel procedimento...
Temi più discussi: Sempio indossa scarpe numero 44, l'impronta 33 non è attribuibile a lui: le consulenze della difesa depositate oggi; Il padre di Sempio in tv: Mio figlio è innocente. Vigliaccata contro di lui; Garlasco, storia infinita di polemiche e nuove rivelazioni; Andrea Sempio, svelata l’agenda segreta: quella frase shock sulla foto di C.
La madre di Andrea Sempio, sicura dell'innocenza del figlio, non è però sicura della colpevolezza di Alberto Stasi. Daniela Ferrari, madre del nuovo indagato del delitto di Chiara Poggi, in un'intervista risponde così all'idea che ci possa essere un innocente in facebook
La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti. Dopo una iniziale colluttazione, Sempio - a dire della Procura - colpiva reiteratamente la vittima con un corpo cont x.com
Andrea Sempio, svelate le agende segrete: Fotina di c. Ne rubai di più belle. Le mie paure più grandi? Perdere il controllo. Ecco cosa scrivevaLa mia vita ha passato sfighe, sfortune, risate, merda e colpi di culo. Ho un disperato bisogno di approvazione. Scrive così Andrea Sempio in una delle 152 pagine ... leggo.it
Delitto di Garlasco, svelati i diari di Andrea Sempio: l'ossessione per il controllo, le fobie e le inquietanti ricerche sul webDelitto di Garlasco, svelati i diari di Andrea Sempio: l'ossessione per il controllo, le fobie e le inquietanti ricerche sul web ... la7.it