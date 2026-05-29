Le agende di Andrea Sempio, sequestrate nel 2025 e ora parte degli atti di una nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, hanno rivelato una frase riferita a una “fotina di C.”. Questi documenti sono stati depositati in relazione a un approfondimento giudiziario che riguarda il caso di Chiara Poggi. La pubblicazione di alcune parti delle agende ha portato alla luce dettagli finora sconosciuti, contribuendo a un nuovo capitolo delle indagini.

Le agende di Andrea Sempio, sequestrate nel 2025 e ora finite negli atti della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, aprono un altro fronte nel caso di Chiara Poggi. Il settimanale Giallo, Cairo Editore, ne ha pubblicato alcuni estratti: 152 pagine scritte a mano, con grafia alternata tra ordine e confusione, in cui l’indagato racconta passato, presente e futuro immaginato. Tra le frasi compare: “La mia vita ha passato sfighe, sfortune, risate, merda e colpi di culo. Ho un disperato bisogno di approvazione”. Dalle pagine emergono appunti personali, paure, ricordi e immagini che gli inquirenti stanno valutando nel loro insieme. Alcune annotazioni colpiscono più di altre: “ Sognato il carcere “, “Sognato me che accoltellavo gente”, “ Fotina di c. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Andrea Sempio, svelata l’agenda segreta: quella frase choc sulla “fotina di C.”

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